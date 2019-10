Kommentar zur CDU Dormagen : Irrfahrt in den closed shop

Meinung Dormagen Es waren zwei kurze, knappe Sätze mit der Wirkung einer schallenden Ohrfeige. Kreisvorsitzender Lutz Lienenkämper hat am Freitag mit einem Machtwort der Dormagener CDU klar gemacht, dass sie auf dem falschen Dampfer fährt, was Transparenz und Umgang mit Öffentlichkeit angeht.

Dass Medien von (wichtigen) Parteiversammlungen ausgeschlossen werden, ist in Deutschland glücklicherweise eine Seltenheit und erst durch Versammlungen der AfD auf Bundesebene Mode geworden. In deren Nähe zu rücken, was die Teilhabe an einem demokratischen Entscheidungsprozess betrifft, das kann und darf nicht Grundlage des Handelns der Dormagener CDU sein. Diese Nachhilfestunde wird Lienenkämper seinen christdemokratischen Freunden sicher nicht ersparen.