Verkehrsprobleme in Dormagen : Parken in Zons soll neu geregelt werden

Parken in der Altstadt – hier auf der Museumstraße – ist nur auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt. Während der Arbeiten am neuen Kreisarchiv waren Stellplätze zusätzlich knapp. Die SWD will mit neuem Konzept Abhilfe schaffen. Archivfoto: Lber. Foto: Berns, Lothar (lber)

Zons Die Parkplatz-Not soll durch die Wiedereröffnung der SVGD-Tiefgarage Ende des Jahres gelindert werden. Zudem plant die SWD neue Parkflächen am Herrenweg. Dazu regt sich Widerstand von Zonsern.

Nicht nur durch Touristen sind die Parkplätze in der Zonser Altstadt rar: Die sich seit vielen Monaten hinziehenden Bauarbeiten am neuen Archiv des Rhein-Kreises Neuss haben die Stellflächen weiter reduziert, auch durch die Belegung des halben Parkplatzes am Flügeldeich als Baumaterialablage. Hinzu kommt die notwendige Sanierung der Tiefgarage der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD). Doch zumindest in diesem Punkt kann SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz den Zonsern Hoffnung machen: „Ich hoffe, dass wir die Tiefgarage Mitte Dezember wieder öffnen können“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bis dahin werden die Säulen im Innern der Tiefgarage saniert und die Rampen-Zufahrt wird erneuert werden. „Im Bestand zu sanieren, ist schwieriger als ein Neubau“, gibt Schmitz zu bedenken, bleibt aber bei seiner optimistischen Einschätzung. Wenn der Rhein-Kreis in den nächsten Tagen mit den Pflasterarbeiten auf dem Platz fertig ist, muss das Pflaster drei bis vier Wochen ruhen. „In dieser Zeit arbeiten wir an der Begrünung und Beleuchtung weiter“, weist Schmitz darauf hin, dass in etwa einem Monat ein großer Teil des obereren Bereichs der Parkplätze den bisherigen 70 Tiefgaragennutzern zur Verfügung gestellt werden soll. Die bisherigen Stellplatznutzer können den dann abgepollerten Bereich hinter dem Archiv nutzen.

SWD schlägt Parkzonen vor der Zonser Altstadt vor. Foto: SWD

Info Weitere Schritte für den Rheintorparkplatz Planung Ein Fachbüro soll die Umgestaltung des Rheintorparkplatzes planen, um die notwendige Investitionshöhe zu ermitteln. Abstimmung Details werden mit den Genehmigungsbehörden, auch mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Entscheidung Der Stadtrat entscheidet dann über die Umsetzung der Umstrukturierung des Parkplatzes. Infos Die Zonser Anwohner werden vor Umsetzung nochmals über die Pläne informiert und können Bedenken einbringen.

Um nicht nur den momentanen Parkdruck zu mindern, hat die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) ein Konzept entwickelt, das neue Parkflächen am Herrenweg und die Sanierung des nach Regen sehr schlammigen Rheintorparkplatzes vorsieht. Die Vorschläge für neue Parkplätze wurden im Juli 2019 beim Stadtteilgespräch vorgestellt. Gegen diese Pläne haben nun einige Zonser Widerstand angekündigt, da sie befürchten, dass dort „unwiederbringliche Eingriffe in die Natur“ geschähen. Die Stadt plant eine Wohnbebauung auf einer Hälfte des Flügeldeich-Parkplatzes (E auf dem Foto). Schon im Juli hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld zugesagt, diese Pläne nur dann zu realisieren, wenn die etwa 40 wegfallenden Parkplätze an anderer Stelle kompensiert werden könnten.