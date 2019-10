Nachbarschaftliches Wohnen in Dormagen : Nawodo berichtet über siebenjährige Erfahrung mit Wohnprojekt

Nievenheim Sieben Jahre lang hat die Genossenschaft „Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen“ (Nawodo) für ihr besonderes Wohnprojekt gekämpft.

Jetzt ist es fertig und die Bewohner wollen nicht nur feiern, sondern auch Interessenten an einer solchen Wohnform ihr Wissen weitergeben. „Wer gerne einmal vorbeischauen und erfahren möchte, wie es sich so lebt und wohnt in der Gemeinschaft aus Alt und Jung, ist herzlich eingeladen“, sagt Johannes Thönneßen. Das Treffen startet am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr mit einem kleinen Rundgang, anschließend stehen einige Mitglieder der Genossenschaft den Gästen bei Kaffee und Waffeln für Fragen gerne zur Verfügung. Treffpunkt ist der Latoursgarten 1, Gemeinschaftsraum WE 24. Anmeldung unter mail@nawodo.de oder 0152 38713763.