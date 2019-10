Schulprojekt in Dormagen : Dunant-Grundschule hat eine neue Wassermatschanlage

Delrath Die Kinder erfreuen sich seit kurzem am Matschen und Spielen mit der neuen Anlage auf dem Schulhof.

Dirk Grieß, dessen Tochter die Grundschule besucht, war mit großem Einsatz an der Projektumsetzung beteiligt. Er bot nicht nur seine aktive Hilfe an, er setzte sich auch für eine finanzielle Förderung der Wasserwippe ein und erhielt über die Mitarbeiterinitiative „aktiv vor Ort“ 2000 Euro für die Umsetzung. Grieß ist Mitarbeiter von Westnetz, dem innogy-Verteilnetzbetreiber, und mit der Initiative „aktiv vor Ort“ unterstützt innogy das ehrenamtliche und soziale Engagement seiner Mitarbeiter in ihren Heimatorten.

„Dank der vielen fleißigen Hände ist hier ein toller Ort zum Toben, Spielen und Spaß haben entstanden. Ein Blick in die strahlenden Kinderaugen zeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, so Westnetz-Mitarbeiter Grieß. Und die Wassermatschanlage, insbesondere die gesponserte Wasserwippe, kann noch mehr: Sie wird in den Sachunterricht einbezogen werden und ist so Spielzeug und Lehrmittel in einem.