Kammertheater Dormagen : Bröckelmeyer ermittelt wieder

Dormagen An zwei Oktober-Wochenenden gibt es mehrere Aufführungen.

Nicht nur der assoziativ als „Faxe Mörsenbroich“ identifizierte Name des Dormagener Bürgermeisters Erik Lierenfeld (ein Wikinger-Vorname und der Nachname wie ein Stadtteil von Düsseldorf) bringt die Zuschauer im Kammertheater an der Ostpreußenallee 23 zum Lachen. Denn die Spielzeit 2019/20 wird dort mit den lieb gewonnenen Bekannten von den „Schwaadlappe“ eröffnet: Die sehenswerte Dormagen-Krimi-Komödie „Kommissar Bröckelmeyer und die Stoiber-Affäre“ zeigt das Mundarttheater „Schwaadlappe“ noch an fünf Terminen bis zum 13. Oktober.