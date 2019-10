Serie Familienbüro Dormagen : Die Lotsin am Familienbüro-Empfang

Dormagen Information und Hilfe – das bietet Maren Naundorf den Besuchern des Familienbüros im Neuen Rathaus.

Menschen sind ihr wichtig, ganz gleich, mit welchem Problem sie zu ihr kommen. Maren Naundorf empfängt die Besucher des Familienbüros im Neuen Rathaus vorurteilsfrei und mit positiver Ausstrahlung. „Ich höre mir an, was die Leute bedrückt oder wissen möchten, und versuche dann, entweder direkt zu helfen oder sie an die entsprechenden Fachleute weiterzuvermitteln“, fasst die 45-Jährige ihre Aufgabe sachlich zusammen. Denn Maren Naundorf ist oft die Erste, die Familien sehen, wenn sie über den Eingang an der Ecke Castell-/Römerstraße das Rathaus betreten. Dort leitet die sympathische Dormagenerin am Empfang die Familienbüro-Kunden in die richtige Richtung.