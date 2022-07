Dormagen : Olympisches Feuer mit Zwischenstopp in Dormagen 

Dormagen Um auf die Special-Olympics-Landesspiele in Bonn vom 7. bis 10. September 2022 aufmerksam zu machen, fährt Special Olympics NRW einmal quer durch das ganze Bundesland. Die Fackel macht auch Halt in Dormagen.

In acht Etappen geht es mitsamt der Special-Olympics-Fackel von Paderborn über das Ruhrgebiet und das Rheinland bis in die Landesspielstadt Bonn. Auf der insgesamt 333 Kilometer langen Tour werden 23 Zwischenstopps eingelegt. Am 28. Juli hält die Gruppe in Dormagen.