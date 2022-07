Hotel in Dormagen : 30 Jahre „Friedestrom“ mit Höhen und Tiefen

Foto: Wolfgang Walter/Wolfang Walter 6 Bilder 30 Jahre Jahre Hotel „Schloss Friedestrom“ in Zons

Zons In diesem Jahr feiert das Hotel Schloss Friedestrom in der Zonser Altstadt einen runden Geburtstag. Vor dreißig Jahren übernahm Marion Allard die Leitung des damals neugebauten Hotels. Mittlerweile ist es eines der bestbewerteten in Dormagen.