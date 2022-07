Betrugsmasche in Dormagen : Aufmerksame Nachbarin verhindert Betrug

Betrugsmasche in Dormagen

Zunächst rief ein angeblicher Bankmitarbeiter die lebensältere Frau an. (Symbolbild) Foto: Polizei

Dormagen Eine lebensältere Dormagenerin erhielt am Montag, 4. Juli, gegen 13 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten, der behauptete, ein Mitarbeiter ihrer Bank zu sein. Der ganze Fall.

Der Mann am Telefon behauptete, es seien Unregelmäßigkeiten bei den Kontobewegungen der lebensälteren Frau aufgefallen; zudem läge offenbar ein Problem mit ihrer Debitkarte vor. Diese müsse nun von der Polizei abgeholt werden.

Tatsächlich stand etwa eine Stunde später ein junger Mann vor der Wohnungstür der Seniorin an der Straße "An der Langenfuhr" und gab sich als Polizist aus. Er forderte die Debitkarte von der lebensälteren Frau, die diese jedoch nicht hergeben wollte. Eine Nachbarin bekam das Gespräch im Treppenhaus mit und wurde sofort aufmerksam. Sie forderte den Unbekannten auf, sich auszuweisen. Dieser behauptete, seinen Ausweis im Auto vergessen zu haben. Daraufhin kündigte die Nachbarin an, nun die Polizei zu rufen, woraufhin der angebliche Polizist die Flucht ergriff.