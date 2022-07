Kloster Knechtsteden​: Umfangreiches Programm bei Sommermarkt ​

Knechtsteden Bereits zum 18. Mal öffnet der Kulturhof im Kloster Knechtsteden am 9. und 10. Juli – nach zwei Jahren Corona bedingter Pause – endlich wieder seine Tore zum beliebten Kunsthandwerkermarkt im historischen Ambiente.

35 Kunsthandwerker bieten ihre Unikate am Samstag, 9. Juli, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 10. Juli, von 12 bis 18 Uhr auf dem Open-Air-Gelände sowie im Bullenstall und in der Theaterscheune an. „Neben den beliebten und bewährten Ausstellern sind auch in diesem Jahr wieder einige neue Kunsthandwerker dabei“, kündigt Marktleiterin Ute Godyla an.