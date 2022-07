Zonser Kabarett- und Comedy-Festival : Olaf Schubert fühlt sich wohl auf der Freilichtbühne

Zons Das Kabarett- und Comedy-Festival in Zons neigt sich dem Ende zu, TV-Star Olaf Schubert war am Donnerstagabend der vorletzte Künstler auf der Zonser Freilichtbühne.

Für Schubert war es das erste Mal in Zons, jedoch nicht das erste Mal im Stadtgebiet. Hinter den Kulissen erzählte er, dass er vor vielen Jahren einmal in der Szenekneipe „Tankstelle“ in Dormagen aufgetreten ist. Wie einige Künstler vor ihm, haderte auch Schubert mit der richtigen Aussprache der Stadt Zons. „Ich freue mich, hier in Zon(n)s angekommen zu sein. Man wollte mir einreden, man spricht es Zo(o)ns. Aber wir kommen ja auch aus dem Osten und nicht aus dem O(o)sten“, macht er gleich zu Beginn klar.