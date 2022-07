Comedy in Zons : So war Michael Mittermeier auf der Freilichtbühne

So war Michael Mittermeier auf der Freilichtbühne

Comedy in Zons

Hunderte schauten Michael Mittermeier in Zons zu. Foto: Moll

Zons Im Rahmen des Kabarett- und Comedyfestivals gab Michael Mittermeier sein Jubiläums-Programm auf der Freilichtbühne in Zons zum Besten. Worum es ging.

Hunderte von Zuschauerinnen und Zuschauern lockte Comedian Michael Mittermeier am Mittwochabend an die Freilichtbühne in Zons. Insgesamt 620 Fans kamen zusammen, um dem Jubiläums-Programm „Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück – 25 Jahre Special“ des Komikers zu lauschen. Mittermeier, der grundsätzlich eher auf längere Anekdoten als auf kurze Sprüche setzt, greift lokale Themen auf. Er spricht mit den Zuschauenden über das „alte Kirchturmdenken“ Zons gegen Dormagen oder über die falsche Aussprache der Stadt Zons alias „Zonns“.