Stadtstrand Dormagen : City-Beach mit Beats gestartet

Dormagen Sonne, Sand, zwar ohne Meer, aber trotzdem in toller Atmosphäre ist am Freitagabend der City-Beach vor dem Historischen Rathaus gestartet.

(NGZ) Thomas Schmitt, Chef des Stadtmarketings, Guido Schenk, Jobst Wierich und Veranstaltungsmanager Thomas Anno hatten sich passend in Schale geworfen und feierten gleich mit. Am Abend sorgten die Macher des Strabi-Festivals mit DJs für einen coolen Sound. Der neuntätige Veranstaltungsreigen in der City wird am Samstagvormittag mit dem Nahwertetag sowie nachmittags ab 14.30 Uhrmit dem Familientag fortgesetzt. Am Sonntag gibt’s ab 10 Uhr ein Frühstück am Strand.