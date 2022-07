Fallstudie in Dormagen: Energiesparen durch „Smart Home“-Technologie​

Dormagen Das ChemLab Dormagen überprüft im Rahmen einer Fallstudie, ob Energie, unter anderem in öffentlichen Gebäuden, durch „Smart Home“-Technologie gespart werden kann.

Nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Stadt sowie Unternehmen bekommen aktuell die steigenden Energiepreise mit voller Breitseite zu spüren. Das ChemLab, als Coworking Space der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), will daher nun im Rahmen einer Fallstudie die Einsatzmöglichkeiten von smarter Technik beim Energiesparen in öffentlichen Gebäuden untersuchen. „Es ist ein Thema, welches in der jetzigen Zeit jeden betrifft, wir haben uns überlegt, wie wir konkret helfen können“, so André Heryschek, Leiter Strukturwandel und Smart City bei der SWD.