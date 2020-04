Tödliche Schüsse in Dormagen : „Unser Dorf steht unter Schock“

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Großeinsatz nach tödlichen Schüssen in Dormagen

Straberg Bei einem Polizeieinsatz in einem Einfamilienhaus in Straberg ist am Samstag ein Verdächtiger von den Beamten tödlich verletzt worden. Zuvor soll er seinen Vater erschossen und seine Mutter verletzt haben. Das Motiv ist noch unklar.

Von Anneli Goebels und Klaus D. Schumilas

Wie die Kreispolizeibehörde und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstag Abend in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, sei der Verdächtige trotz sofortiger Reanimationsversuche „seinen Verletzungen erlegen“. Die Beamten hätten bei dem Einsatz aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Gewalttat im familiären Bereich das Haus betreten und dort einen Verdächtigen angetroffen.

Weitere Informationen gab es mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht, auch nicht am Sonntag. Sie könne nicht Neues vermelden, sagte die Staatsanwältin und Pressedezernentin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Laura Hollmann. Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts übernahm eine Mordkommission unter Leitung des Düsseldorfer Polizeipräsidium die weiteren Ermittlungen. Hintergründe und Motiv sind noch unklar.

Info Polizisten wurden nach Einsatz betreut Wo Straberg an der Schützenstraße Wann Gegen 16 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert Was Beteiligte Polizisten wurden nach dem Einsatz durch einen psychosozialen Unterstützungsdienst betreut

„Unser Dorf steht unter Schock“, sagte Ulrich Baumer, Brudermeister der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg. Er selbst, erzählt er, kenne die Familie nicht persönlich, wisse aber, dass sie seit „über 20 Jahren hier wohnt“: „Sie waren nicht aktiv am Dorfgeschehen beteiligt“, spricht Baumer weiter, „aber man hat auch nie von irgendwelchen Auffälligkeiten gehört“. Baumer habe Bekannte, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tatort wohnen. Die stünden unter Schock, wären verständlicherweise kaum ansprechbar.