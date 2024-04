Prozessauftakt in Wuppertal Versuchter Doppel-Mord in Remscheid mit dem Benzinkanister

Als sie wach wird, ist es kurz nach Mitternacht. Sie hört das Klirren der Scheiben und läuft nach unten ins Erdgeschoss. Dort schläft die 85-jährige Frau, die sie als Pflegekraft betreut. Es brennt an der Haustüre und an der Türe zur Terrasse, später werden die Ermittler dort einen geschmolzenen Benzinkanister finden. Sie gießt verzweifelt Wasser in die Flammen und ruft den Notruf. Sie schreit in den Hörer, sie stammt aus Polen und spricht kaum deutsch. Als die Feuerwehr kommt und sie und die alte Dame aus dem Haus holt, sieht sie draußen ihren Sohn. Er winkt ihr zu, ruft „Fire, Fire“ – nun sind sich beide bei Gericht wieder begegnet.