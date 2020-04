Corona-Krise in Dormagen : Neue Regeln für den Tierpark Tannenbusch

Corona-Krise in Dormagen

Dormagen Wenn der Tierpark wieder geöffnet werden darf, wird der Zugang zunächst beschränkt werden müssen: auf maximal etwa 100 Personen gleichzeitig, die sich vorher digital anmelden müssen.

Zu Beginn der ersten Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wurde der Tierpark Tannenbusch am 17. März gesperrt, weil zu viele Besucher dort ungehindert in Kontakt traten. Die Sperrung bleibt weiter bestehen, gleichwohl bereiten sich die Verantwortlichen auf eine vorsichtige Öffnung vor, wie Klaus Schmitz bestätigt. Der Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), die den Tierpark betreibt, erklärt, dass dann ein ungehinderter Zugang zum Tierpark nicht möglich sein wird: „Wir werden dann ein digitales Buchungssystem einführen, das die Anzahl der Besucher begrenzt.“ Das sei zum Schutz der Besucher und der Mitarbeiter nötig, um den geforderten Abstand auch an der frischen Luft einzuhalten.