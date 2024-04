2. Handball-Bundesliga Dormagen muss Innenblock umbauen

Viel hat wahrlich nicht gefehlt und der TSV Bayer Dormagen hätte schon so gut wie für eine weitere Saison in der 2. Handball-Bundesliga planen können. Denn hätten die Wiesel ihren 33:31-Vorsprung (56.) im Heimspiel gegen den TV Großwallstadt in einen Sieg umgewandelt, betrüge der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nun acht Punkte, weil der TuS Vinnhorst am Sonntag in Essen verlor. Ein Rückstand, den die Vinnhorster bei sieben noch ausstehenden Spielen nur schwerlich hätten aufholen können. Weil die Partie gegen den TVG aber 34:35 verloren ging, braucht die junge Dormagener Truppe noch dringend Punkte, um hinten raus nicht noch mal in ganz große Nöte zu geraten. Vor der nächsten Partie am ungewohnten Dienstagabend bei den Eulen Ludwigshafen stehen die Chancen allerdings nicht sonderlich gut: Einerseits sind die Gastgeber als Tabellenneunter klarer Favorit, andererseits fallen bei den in der Breite sowieso nicht üppig besetzten Dormagenern kurzfristig zwei ganz wichtige Spieler aus.