Landgericht Bonn Ehepaar mit Schlägen schwer verletzt – Prozess wegen versuchten Mordes

In Handschellen wurde der 37-Jährige am Dienstag in das Gericht geführt. Er war einen Monat nach dem Überfall auf das Ehepaar an der griechisch-bulgarischen Grenze festgenommen worden. Nach ihm war mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Die Anklage stützt den Tatverdacht gegen den Mann vor allem auf die Spurenauswertung am Tatort und auf gesicherte DNA. Von einem Motiv oder einer Beute am Tatort war in der Anklage nicht die Rede. Der Mann, der mithilfe einer Dolmetscherin am Prozess teilnimmt, machte zu Beginn keine Angaben.