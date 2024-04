Ehejubiläum in Dormagen Es war Liebe auf den ersten Blick

Einen klassischen Heiratsantrag hätte es nicht gegeben, erklären beide, denn es wäre vom ersten Moment an klar gewesen, dass sie für immer zusammen bleiben wollen. Die beiden heirateten am 9. April 1959 zuerst standesamtlich und später kirchlich. Zunächst zogen sie in eine Wohnung von Bayer, bis sie sich ihre eigene Wohnung zusammengespart hatten. „Bis heute ist das unser Zuhause. Ich bin sehr glücklich, dass wir beide noch gesund sind und alleine leben können“, sagt die Rentnerin.