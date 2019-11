Elternbeirat in Dormagen : Kontakt zwischen Kita-Eltern verbessern

Dormagen Der neue Vorstand um den Vorsitzenden Sascha Weick hofft auf mehr Unterstützung durch die Politik. Der Beirat ist das Bindeglied zwischen Kitaeltern und Jugendamt.

Der Beirat dient als Sprachrohr gegenüber der Stadt und den Trägern von Kindertageseinrichtungen. Er kann auf kommunaler und auch auf Landesebene Anregungen und Ideen auf den Weg bringen oder bei Problemen vermittelnd eingreifen, ganz unter dem Motto: „Wir für unsere Kinder“. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehören unter anderem die Organisation der internen Sitzungen und die Öffentlichkeitsarbeit. „Zwar fand nach der Wiederwahl noch keine Sitzung statt, nächster wichtiger Termin ist allerdings bereits der 25. November. An diesem Tag wurde die theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück eingeladen“, sagt Weick. Diese führt um 20 Uhr in der Dormagener Kulturhalle das Theaterstück „Eltern sein – ein Kinderspiel ?!“ auf. Spielerisch sowie mit Anregungen und Tipps zeigen die Theatermacher, wie sich die eine oder andere Situation mit mehr Gelassenheit und Humor meistern lässt.

Struktur Auf Versammlungen wählen Eltern in ihrem Kindergarten einen Elternbeirat. Auf Stadtebene bilden sie den Elternbeirat und wählen wiederum aus ihren Reihen einen Jugendamtselternbeirat. Per Briefwahl wählen diese Beiräte den Landeselternbeirat. Für Dormagen ist dort Jürgen Zimmermann Mitglied.

Im vergangenen Jahr konnten einige Anfragen von Eltern beantworten werden. Ein roßes Thema war dabei der Personalmangel in den Einrichtungen. „Eltern wurden gebeten, ihre Kinder zuhause zu lassen“, erklärt Weick. Es ging auch um die hohen Temperaturen in den Kitas, sowie das Problem der Parkplatz-Situation und dem Straßenverkehr vor den Kitas. Desweiteren gab es Anfragen zu den neuen Aufnahmekriterien der städtischen Kitas, und dem Martinsfeuer auf dem Gelände der Einrichtungen. Eine Teilnahme am Jugendhilfeausschuss fand ebenfalls statt. Themen dort waren beispielsweise die Gebührenordnung oder die neu geplanten Kita ausbauten. Dazu meint Weick: „Das muss definitiv vorangehen, da sind sich alle Fraktionen einig“. Auch erzählt er über Treffen mit dem Jugendamt, „bei diesen wurde zum Beispiel das kommende Theaterstück geplant“. Außerdem nahm die JAEB an der Fachtagung für pädagogisches Personal der Kitas, Kindertagespflegepersonen, Elternvertreter an Kitas und Fachkräften der Jugendhilfe aus Dormagen teil. Zwischen den vier Treffen der JAEB-Mitglieder findet ein Austausch über WhatsApp und E-Mail statt. Zudem erhalten die Eltern und Familien über die Facebook-Seite des Beirats Informationen.