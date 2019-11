Bauprojekt im Chempark : 100 Tonnen schwere Turbine für Ineos

Dormagen Drei Mega-Kräne hieven die die Gasturbine vom Hafen des Chempark zum Kraftwerksneubau bei Ineos. Es war die erste Gasturbine, weitere werden folgen.

Für das Kraftwerk wurde nun die erste Gasturbine per Binnenschiff angeliefert. Die beiden Kräne waren für das Ausheben aus dem Schiff und die Positionierung auf eine Kesselbrücke mit dem maximalen Ballast von 165 Tonnen ausgerüstet worden. Die Abstützung der Kräne am Kai war eine Herausforderung, da die Stützen in Richtung des Schiffes über das Gleis eines Hafenkranes positioniert werden mussten. So war eine sehr genaue Berechnung der Einleitung der Stützkräfte erforderlich, eine spezielle Überbauung des Gleises musste hergestellt werden. Beim Einfahren der Turbine in das Ineos-Werk waren viele Rohrbrücken zu unterfahren. Da erwies sich die Kesselbrücke als extrem absenkbares Schwertransport-Fahrzeug als ideal. Das Abheben der Last und der Ablage auf dem Vormontagefeld der Baustelle war dann für denKran nicht mehr als Routine. Die Turbine zu einem späteren Zeitpunkt im Kraftwerk zu positionieren, wird für Kran und Fahrer die herausforderndere Aufgabe sein.