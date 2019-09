Eltern engagieren sich in Grevenbroich : Jugendamts-Elternbeirat stellt sich zur Wiederwahl

Jugendamts-Elternbeirat lädt zum Wahltermin am 28. Oktober im Rathaus ein.

Seit 2011 wird in der Schlossstadt der Jugendamtselternbeirat, kurz JAEB, ein mal im Jahr gewählt. Als Bindeglied zwischen Eltern und Verwaltung auch von Jugendamtsmitarbeitern geschätzt, steht dieses unabhängige Gremium jetzt vor einer neuen Wahl. Sie soll am 28. Oktober stattfinden, die Einladungen sind verschickt.

„Das ist jetzt einfach turnusmäßig dran“, erklärt Rebecca Siebert, seit Dezember 2018 Vorsitzende. Mit ihr zusammen wurden Christian Philippy, Jacqueline Buchholz, Nadja Gladyszewski, Franziska Reuter, Jose Otero, Heike Biermann, Tanja Tibelius und Thorsten Müller in dieses Amt gewählt. „Nicht alle stehen zur Wiederwahl“, weiß die Vorsitzende. Denn im Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) verankert, geht es im JAEB um die Belange von Kleinkindern – schulpflichtiger Nachwuchs wird nicht bedacht. Und weil die „Kinder mancher Mütter und Väter jetzt keine Kita mehr besuchen, sind die Vorgänge in Kitas für die Eltern nicht mehr so wichtig“. „Aber wer möchte, kann in unserem Beirat aktiv bleiben“, ergänzt Christian Philippy. Siebert und Philippy, so etwas sie Repräsentanten des derzeitigen JAEBs, würden sich zur Wiederwahl stellen, „vorausgesetzt, wir werden jeweils in den Beirat der Kita gewählt“, beschreiben sie den demokratischen Prozess.