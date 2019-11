Dormagen : Großeinsatz der Polizei wegen Pistolenschuss

Dormagen Ein offenbar aus einem Fenster abgegebener Schuss aus einer Schreckschusspistole hat am Freitag Abend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Anwohner hatten gegen 19.20 Uhr die Polizei darüber informiert.

In der Folge waren zehn Polizeifahrzeuge im Einsatz, dazu ein Hundeführer. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Raphaelsweg, dessen Umgebung zunächst einmal abgesperrt wurde, trafen die Beamten zwei Männer an.