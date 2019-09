Jugendamt in Dormagen : Theaterpremiere für den Elternbeirat

Dormagen Die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück gastiert am 25. November in der „Kulle“. Kurze Szenen thematisieren klassische Konflikte zwischen Eltern und Kindern.

Einmal im Jahr organisiert der JAEB außerdem eine Veranstaltung für Kinder oder Eltern, um zu informieren, aber auch um für sich zu werben. So wurde 2018 eine Informationsveranstaltung zum Thema „Platzvergabe im Kindergarten“ abgehalten. Hier stellte sich Beigeordneter Robert Krumbein den Fragen besorgter Eltern. „Dieses Jahr wollen wir mit unserer Veranstaltung dagegen in eine positivere Richtung gehen und nicht nur Probleme wälzen“, erklärt Weick. „Ein Theaterstück wie in diesem Jahr veranstalten wir zum ersten Mal.“

Auf die Idee, ein Theaterstück zu präsentieren, ist Weick gekommen, nachdem in der Schule seines Sohnes das Theaterensemble der „Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück“ aufgetreten ist. Diese führt pädagogische Theaterstücke für Kinder auf und ist in der Vergangenheit bereits mehrmals in Dormagener Grundschulen aufgetreten. Sie konzipiert Programme zu altersgerechten Problemen, in denen sich das Publikum wiederfindet. Beispielsweise geht es in Ihren Stücken um Nein-Sagen und Gefühlswelten, aber auch um Drogenkonsum und sexuellen Missbrauch. Kinder auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen, ist der Grundgedanke, der der Arbeit der Theaterpädagogischen Werkstatt. Das Medium THeatre ist für sie der Weg, in die Köpfe und Herzen der Menschen zu gelangen.