Dormagener Stadtrat : Zwei neue CDU-Ratsherren Lenz und Ludwig verpflichtet

Dormagen Zwei Männer folgen zwei Frauen: Wechsel in der Dormagener CDU-Fraktion.

In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend verabschiedete Bürgermeister Erik Lierenfeld zwei CDU-Ratsfrauen und führte ihre Nachfolger ein. Er dankte Sabine Prosch und Christine (Tina) Kühn für ihr Engagement, bevor sie Abschiedsgeschenke, auch von ihrer Fraktionsspitze erhielten. Prosch, die ihr Ratsmandat aufgrund der Doppelbelastung als Kreistagsmitglied zurückgibt, und Kühn, die aus persönlich-familiären Gründen aus der Kommunalpolitik ausscheidet, hatte CDU-Fraktionschef Kai Weber bereits vor der Ratssitzung gedankt: „Ich bedanke mich bei beiden Damen für die gute Zusammenarbeit und freue mich, dass Sabine Prosch als Kreistagsabgeordnete auch weiterhin in der CDU-Fraktion mitarbeiten wird. Gleichzeitig freue ich mich sehr mit Stephan Lenz und Ralf Ludwig zwei bestens vernetzte Dormagener als neue Ratsmitglieder begrüßen zu können.“