Natur in Dormagen : Die Flieger der Tannenbusch-Woche

Delhoven Bis 19. Mai werden zahlreiche Aktionen im Wald bei Delhoven angeboten. Am Sonntag wurde die 16. Auflage mit einem großen Familienfest eröffnet, bei dem die Flugschauen mit Greifvögel aus Hellenthal begeisterten.

Am sonnigen Muttertag genossen nicht nur die zahlreichen Mütter den Ausflug in den Tannenbusch, sondern ganze Familien und Besucher jeden Alters kamen am Sonntag zur Eröffnung der 16. Dormagener Tannenbusch-Woche, die von der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen und vielen Partnern ausgerichtet wird. So war die rollende Waldschule der SDW mit ihren ausgestopften Tieren dicht umlagert, ebenso die Malaktion mit der Künstlerin Roswitha Neumann und die Kindereisenbahn, die fleißig ihre Runden drehte.