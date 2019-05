Kulturhaus Dormagen : Schreiber-Fenster in der Glasgalerie heimisch

Schreiber-Fenster in der Glasgalerie heimisch

Tanz, Musik, Epik und Drama – diese vier geretteten Musenfenster von Otto Andreas Schreiber haben ihre dauerhafte Heimat in der Glasgalerie des Kulturhauses gefunden. Die Glaskunst wird noch angestrahlt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Bis zum 13. Juni sind zudem 70 Bilder des bedeutenden Dormagener Künstlers Otto Andreas Schreiber im Kulturhaus ausgestellt.

Als wären sie für die Glasgalerie konzipiert worden: Die vier aus der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums geretteten Musenfenster von Otto Andreas Schreiber, die Musik, Epik und Drama symbolisieren, hängen jetzt dauerhaft im Kulturhaus an der Langemarkstraße. Dort wurden die vier Glaskunstwerke, die von der Glasmalereifirma Hein Derix in Kevelaer aufbereitet wurden, am Freitag bei der sehr gut besuchten Ausstellungseröffnung von 70 Werken des bedeutenden Dormagener Künstlers der Öffentlichkeit übergeben. „Hoffentlich dienen sie hier anderen Kunstschaffenden als Inspiration“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld, der versprach, dass sie bald angeleuchtet werden, um noch besser zur Geltung zukommen