Portal „Stark im Amt“ : Mehr Schutz vor Hass und Hetze in der Kommunalpolitik

Für die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gehören Hassposts und Drohungen zum Alltag. Reker wurde zudem 2015 zum Opfer einer Messerattacke. Foto: dpa/Marius Becker

Dormagen/Köln Immer wieder werden Kommunalpolitiker bedroht, beleidigt und angegriffen - auch in NRW. Ein Fünftel der Bürgermeister hat aus Angst um die eigene Sicherheit schon über einen Rücktritt nachgedacht. Eine neues Internet-Portal soll helfen.

Gewaltdrohungen wegen eines Instagram-Videos – so erging es dem Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD). Ende vergangenen Jahres sprach er sich gegen eine Querdenker-Aktion aus. Das Video verbreitete sich im Netz, der Dormagener Bürgermeister bekam daraufhin viel Kritik und Hasspost, sogar Morddrohungen. Die Polizei leitete Schutzmaßnahmen für Lierenfeld und seine Familie ein, in Düsseldorf ermittelte der Staatsschutz. Für Lierenfeld war die Situation neu und belastend, für andere Amtsträger sind Morddrohungen beinahe schon normal. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) reagiert meist gelassen darauf. „Vielleicht ist das Selbstschutz“, sagt sie.

Mit ihren Erfahrungen sind Reker und Lierenfeld nicht allein. Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker passieren in Nordrhein-Westfalen immer wieder. Gerade in den sozialen Netzwerken werden sie mit Beleidigungen und teilweise auch Drohungen konfrontiert. Auf diese dramatische Entwicklung reagiert nun das Projekt „Stark im Amt“. Die Körber-Stiftung hat es zusammen mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund gestartet. Das Online-Portal sei die erste zentrale Anlaufstelle in Deutschland, bei der Amts- und Mandatsträger auf kommunaler Ebene Informationen, Orientierung und Unterstützung im Falle von Hass- und Gewalt-Erfahrungen bekommen können, heißt es von den Initiatoren. Betroffene können sich auf der Seite des Portals beispielsweise über Präventionsmaßnahmen gegen Angriffe informieren oder darüber, welche rechtlichen Schritte möglich sind. Außerdem listet die Seite Kontakte zu unterstützenden Einrichtungen auf und bietet Erfahrungsberichte von anderen betroffenen Politikern.

Info Anfeindungen gegen jeden zweiten Bürgermeister Befragung Bei einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung gaben 57 Prozent der befragten Bürgermeister in Deutschland an, schon einmal Erfahrungen mit Anfeindungen oder Übergriffen gemacht zu haben. In NRW waren es 67 Prozent. Anfeindung Am häufigsten gaben die NRW-Bürgermeister an, per E-Mail, Brief oder Fax (83 Prozent) sowie in sozialen Netzwerken oder im Internet (88 Prozent) beleidigt oder bedroht worden zu sein. Zwölf Prozent der Befragten wurden Opfer von Sachbeschädigung, sieben Prozent wurden körperlich bedrängt.

Für Erik Lierenfeld waren die Morddrohungen im Dezember eine besonders schlimme Form der Anfeindung. Beleidigende oder übegriffige Mails und Kommentare in den sozialen Netzwerk gehörten mittlerweile zum Alltag, sagt Lierenfeld. „Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich das gar nicht erlebt. Gerade durch die Corona-Pandemie hat es sich sehr stark entwickelt.“ Auf städtische Mitarbeiter im Außendienst werden sogar tätliche Angriffe verübt, so Lierenfeld. „Solche Erfahrungen sind mit sehr viel Druck und Sorge verbunden. Wir haben eine Null-Toleranz-Schwelle, was sowas angeht.“ Alle Formen der Bedrohung und Gewalt würden zur Anzeige gebracht.

Dass es nicht immer bei feindseligen Worten bleibt, zeigen zwei bekannte Fälle aus NRW. Am 27. November 2017 wurde der damalige Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein (CDU), Opfer eines Messerangriffs. Der Täter hatte wohl aus Wut über Hollsteins liberale Flüchtlingspolitik gehandelt. Ebenfalls wegen ihrer Flüchtlingspolitik wurde die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Vorabend ihrer ersten Wahl im Jahr 2015 von einem Rechtsextremisten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Davon will sie sich in ihrer heutigen Arbeit nicht beeinflussen lassen. „Ich bin immer verhältnismäßig gelassen, wenn ich Hassmails oder massive Beleidigungen bekomme“, sagt Reker. Und das, obwohl solche Schreiben mehrmals im Monat kämen, so Reker. Auch Morddrohungen seien dabei. „Gegen das Attentat ist das alles nicht so aufregend. Wer mich umbringen will, schreibt mir vorher keinen Brief.“

Rekers Fall zeigt jedoch, dass die Sorge vor Angriffen unter Politikern begründet ist. Bürgermeister aus der Region halten das neue Portal „Stark im Amt“ für ein sinnvolles Gegeninstrument. Der Mönchengladbacher Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) beispielsweise hat sich die Angebote bereits angesehen. „Mir selbst blieb die Erfahrung einer Attacke zum Glück bislang erspart. Ich finde die Hinweise auf dem Portal sehr hilfreich“, sagt er. Volksvertreter dürften sich nicht einschüchtern lassen. Sein Amtskollege aus Duisburg, Sören Link (SPD), sieht das ähnlich: „Wenn man etwas für die Menschen in seiner Stadt tun will, muss man raus aus dem Büro und zuhören. Dass es bei Gesprächen auch mal emotional werden kann, gehört für mich dazu. Dabei dürfen allerdings gewisse Grenzen nicht überschritten werden.“ Der Düsseldorfer Oberbürgermeister, Stephan Keller (CDU), beobachtet unsachliche Kritik besonders in Facebook-Kommentaren und Mails. „Hier ist die Stimmung eher gereizt und sehr konfrontativ.“