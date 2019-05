Sauberkeit in Dormagen : Rat stoppt „S.O.S.“-Plan für Bahnhof

Bürgermeister wollte mehr Personal für Sauberkeit und Sicherheit einstellen.

Das von Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) vorgeschlagene „S.O.S.“-Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit am Dormagener Bahnhof ist nur teilweise vom Stadtrat gebilligt worden: Neue Fugen für den Bahnhofsvorplatz sollen für 31.000 Euro auf 1000 Quadratmeter verhindern, dass sich Zigarettenstummel ansammeln (einstimmig), und mit einem neuen Hochdruck-Heißwasserreinigungsgerät für 45.500 Euro sollen Treppen und der Fußgängertunnel besser gesäubert werden (gegen die Stimmen der Fraktion Ein Herz für Dormagen/FDB). Mit Mehrheit abgelehnt wurden die Aufstockung im Bauhof der TBD zur täglichen Reinigung (ca. 44.000 Euro) und für zwei Kräfte für den Ordnungsamts-Außendienst (ca. 90.000 Euro), um einen Schichtdienst einzuführen. Gegen diese zusätzlichen Kräfte stimmte die SPD-Fraktion – mit ihrem Koalitionspartner CDU und gegen Bürgermeister Lierenfeld aus ihren eigenen Reihen. Dafür waren die Grünen, Piraten/Die Linke und Ein Herz für Dormagen/FDB. Vor allem die CDU-Fraktion sah keine Notwendigkeit, mehr Personal einzustellen, wie Fraktionsvorsitzender Kai Weber ausführte: „Der Stadtkonzern verfügt über so viel Personal wie nie, da können diese Aufgaben durch Umschichten erledigt werden.“

Dem widersprach Bürgermeister Lierenfeld vehement: „Ohne zusätzliches Personal ist der Schichtdienst und damit eine Ausweitung der Kontrollen nicht zu bewältigen.“ Auch die gewünschte tägliche Reinigung des Bahnhofsumfelds auch an Wochenenden sei ohne zusätzliche Kräfte nur umzusetzen, wenn an anderer Stelle dann nicht gereinigt werde, so Lierenfeld: „Wir können nicht immer mehr Aufgaben übernehmen, ohne mehr Personal zu haben. Da sind wir wie eine Zitrone an allen Stellen ausgepresst.“