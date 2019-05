Heimatfest Rheinfeld : „Rhievend feiert“ mit Maikönigspaar

Rheinfeld Erstes Heimatfest für den neuen Vorsitzenden des Heimatvereins Rheinfeld.

Die Premiere ist gelungen: Thomas Stube, seit Dezember 2018 neuer Vorsitzender des Heimatvereins Rheinfeld, blickt auf ein „tolles Heimatfest“ zurück. Der 46-Jährige hat seine „Feuertaufe“ bestanden, zeigte sich bereits am Samstagabend nach der Krönung und dem Auftritt des Kölner Mitmach-Sängers Björn Heuser „bisher sehr zufrieden“. Die Anspannung habe sich schnell gelöst. Die Stimmung sei am Freitagabend bei der Party unter dem Motto „Rhievend feiert“ sehr gut gewesen, auch am Samstag, wo der Besuch bei freiem Eintritt zwar besser als im Vorjahr gewesen sei, allerdings durchaus verbesserungswürdig: „Da müssen wir die Rheinfelder und Dormagener noch mehr mobilisieren“, sagte Stube. Auch die Beteiligung der Schützen reiche ihm nicht: „Da ist noch Luft nach oben.“

Keine Sonne, aber eine Regenpause, begleitete die Rheinfelder am Samstag bei ihrer Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem Umzugs ins Festzelt, „Zu den Maieichen“. Vor dem Chef des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen, Hans-Arnold Heier, sprach Thomas Stube ebenfalls über Heimat: „Heimat ist da, wo Deine Seele ist“, erklärte er: „Eine Heimat ist da, wo ich mich wohl, wo ich mich zu Hause fühle.“ So sei auch der Heimatverein Rheinfeld trotz vieler Änderungen und großem Facettenreichtum eine Heimat für viele Bewohner: „Heimat bedeutet auch Zufriedenheit, Freundschaft und Vertrauen“, so Stube. Jeder habe für sich seinen eigenen Bezugspunkt gefunden, wo sein Herz sich zu Hause fühle: „Es gibt keinen Ort, der Heimat ersetzen kann!“