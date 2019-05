Kinder-Expeditionen in Dormagen : Umweltscouts starten im Juni

Dormagen Ringelnattern suchen, auf Fledermausjagd gehen oder eine Treckerfahrt zu den Dachsbauten im Knechtstedener Busch unternehmen – das alles können Kinder mit den „Dormagener Umweltscouts“ erleben. Bis September stehen 21 Aktionen für Kinder auf dem Programm, etwa im Tierpark.

So lädt etwa der Tierpark im Tannenbusch zu einer Führung durch die Wildgehege ein. Im Raphaelshaus lernen die Teilnehmer von einer Tierpädagogin, wie sie Pferde, Kamele und Lamas als Freunde gewinnen können. Bei Imker Alfred Reimer können die Kinder das Leben in Bienenstöcken erkunden. Der Tierschutzverein Dormagen informiert über das Schicksal von Haustieren, die niemand mehr haben will. Carsten Müller geht mit „Batdetektoren“ auf Fledermausexpedition und bei Peter Norff erfahren die Kinder, wie schlau Esel sind und was Ziegen alles beherrschen.