Schützen im Bezirksverband Nettesheim : Hackenbroicher will Nachfolger von Kuck werden

Hackenbroich Wechsel an der Spitze des Bezirksverbandes Nettesheim der Schützen zeichnet sich für den Herbst ab: Bezirksbundesmeister Wolfgang Kuck kandidiert nicht mehr, dafür aber Oberst Frank Janssen.

Beim Bezirksjungschützentag in Frixheim vor einer Woche hatte Frank Janssen, Oberst der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hackenbroich-Hackhausen, nach 15 Jahren seinen Abschied als Bezirksjungschützenmeister des Bezirksverbandes Nettesheim im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften angekündigt. Der Grund: Der 53-Jährige möchte im Oktober für das Amt des Bezirksbundesmeisters kandidieren, was Frank Janssen in Frixheim langanhaltenden Applaus einbrachte. Damit würde er Nachfolger des Chefs des Bezirksverbandes, Wolfgang Kuck, der den Bezirksschützen bereits kundgetan hat, im Herbst nicht mehr zu kandidieren. Der langjährige Oekovener Brudermeister Kuck ist außer Bundesmeister des Bezirksverbandes Nettesheim auch der des Diözesanverbandes Köln.

Auf Facebook versprachen die Hackenbroicher Schützen ihrem Oberst Janssen bereits jetzt: „Die Unterstützung Deiner Bruderschaft und der Bezirksjugend ist Dir sicher, lieber Frank!“ Oberst in Hackenbroich möchte Frank Janssen auf jeden Fall bleiben: „Das könnte ich gut mit der neuen Aufgabe vereinbaren, falls ich gewählt werde“, sagt er. Bezirksjungschützenmeister nicht, was er 2014 in Nachfolge von Bernhard Hesch aus Gohr wurde, zuvor war er zehn Jahre Stellvertreter. Im gleichen Jahr wurde er Oberst der St.-Hubertus-Bruderschaft Hackenbroich-Hackhausen – als Nachfolger von Generaloberst Hans Sturm, den er nach 48 Jahren an der Regimentsspitze ablöste. In Hackenbroich war Janssen von 2002 bis 2012 Edelknabenbetreuer. Mitglied in der Bruderschaft ist der gebürtige Hackenbroicher seit 1985. Der Vater zweier Söhne ist Koch und Chemikant, seine Hobbys sind Schützen, Skifahren, der FC und die „Haie“ aus Köln.