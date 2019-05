Ausstellung in Dormagen : Neues Kinderbuch „Zons! Mittelalter zum Anfassen“

Dormagen Die Arbeiten von Kindern im Rahmen eines Mal- und Bastelwettbewerbs zu diesem Buch sind in der Stadtbibliothek zu sehen. Noch bis zum 9. Juni können sie angesehen werden.

Mit „Auf nach Zons! Mittelalter zum Anfassen“ hat die Kinderbuchreihe der Sparkassenstiftungen eine spannende Fortsetzung gefunden. Denn Geschichten über mächtige Fürsten und tapfere Ritter, von Burgen und Städten, die sich hinter dicken Gemäuern gegen Angreifer schützten, ziehen uns in ihren Bann. Auch dieses Mal war das Projekt mit einem Mal- und Bastelwettbewerb verbunden. Die Kinder sind mit dem Buch in der Hand durch Zons gegangen, um zu entdecken, wovon die Geschichte erzählt. Und das haben sie gemalt, gebastelt und gebaut, um das Mittelalter mit Farben und Fantasie wieder lebendig werden zu lassen.

Die Arbeiten der kleinen Künstler werden nun bis zum 9. Juni in der Stadtbibliothek am Willy-Brandt-Platz ausgestellt. Alle teilnehmenden Klassen und Kindergartengruppen erhielten Geldpreise. Die besten Werke kürte eine Jury. Dormagens Bürgermeister Eric Lierenfeld vergab die Hauptpreise (zwei Mal 250 Euro und 500 Euro für den doppelt belegten zweiten und den ersten Platz).

„Auf nach Zons! Mittelalter zum Anfassen“ hat die Sparkassenstiftung im Rhein-Rhein Neuss aufgelegt. 6500 Exemplare des Buches gingen an alle Dormagener Grundschulen und Kindergärten. In der Geschichte reisen die Kinder Mia und Ben mit einer Zeitmaschine mehr als 700 Jahre zurück in das Jahr 1373. Der damalige Landesherr und Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden verlegte die Zollstelle von Neuss nach Zons. Das ehemals kleine Fischerdorf Zons wurde so zur wehrhaften Stadt am Rhein ausgebaut, mit Mauern, Gräben, Zugbrücken, Zinnen und Türmen.