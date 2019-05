Verkehr in Dormagen : B 9-Baustelle beendet – letzte Arbeiten auf der K 12

Zons Die evd lässt die Baustellenampel auf der Düsseldorfer Straße heute abbauen. Kreiswerke verlegen Leitungen Richtung Zons.

Die Kreuzung B 9 / K 12 vor Zons, an der wegen der Wanderbaustelle seit Wochen immer wieder Staus in Richtung Neuss und Dormagen für Ärger gesorgt haben, ist wieder frei. Die umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen der evd am Stromnetz an der Düsseldorfer Straße B 9 wurden am Freitag abgeschlossen. Am heutigen Montag soll die Baustellenampel an der Kreuzung B 9 / Hagelkreuzstraße „gegen Vormittag abgebaut und die reguläre Ampelanlage wieder in Betrieb genommen“ werden, so evd-Sprecherin Carina Backhaus.