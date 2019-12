Schule in Dormagen : NGK-Schüler gewinnen durch Verzicht

Knechtsteden Weil sie im Rahmen eines Wettbewerbs konsequent und häufig ihre Handy-Nutzung reduziert haben, dürfen Schüler der Q2 des Norbert-Gymnasiums ein exklusives Konzert des Popstars Mike Singer besuchen.

Erfolge 2013 nahm er an der Castingshow The Voice Kids teil. Im Februar präsentierte er einen Song in der Show „Unser Lied für Lissabon“. 2018 gewann er den MTV European Music Award als Best German Act.

Speziell für den Wettbewerb wurde die Vigozone-App entwickelt, die die Smartphone-Nutzung misst. Ihre ganz persönliche #Sendepause-Zeit von vier Stunden am Stück pro Tag können die Schüler im Zeitraum zwischen 8 und 22 Uhr frei wählen. „Es viel uns gar nicht schwer, den Handykonsum zu reduzieren“, sagt Zoé, eine Schülerin der Q2 am Norbert-Gymnasium. Neu in diesem Jahr ist, dass über einen Schrittzähler Extrapunkte gesammelt werden können. „Auf diese Weise soll zusätzlich das Gesundheitsbewusstsein der Schüler geschult werden“, sagt Sandro Walenczak, Fachberater Schule der AOK Rheinland/Hamburg. „Darüber hinaus werden sie angeregt, sich ein eigenes #Sendepause-Ziel zu setzten, zum Beispiel in Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken fair zu kommunizieren.“

Auch in diesem Jahr zählte die Q2 des Knechtstedener Gymnasiums zu den Monatsbesten. Die Schüler setzten sich gegen eine Vielzahl weiterer Schulklassen durch und dürfen sich nun über ihren Erfolg freuen. Im Februar 2020 geht es für die Gewinner in einem organisierten Busshuttle in die Düsseldorfer Location „Areal Böhler“, wo sie Superstar Mike Singer dann live und hautnah erleben werden. „Schön, dass wir dafür belohnt werden“, sagt Aaron aus der Q2 des NGK. Das Konzert war ursprünglich bereits für den 23. November geplant. Jedoch musste es aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Der 19-jährige Popsänger ist nach drei Nummer-eins-Alben in Folge zu einer Preisverleihung nach Österreich eingeladen, die als große Samstagabendshow live im TV ausgestrahlt wird. In solch seltenen Fällen ist es üblich, dass auch geplante Konzerte verschoben werden. Um nun noch mehr Schulklassen die Möglichkeit zu geben, Mike Singer beim exklusiven #Sendepause-Event live zu erleben, wurde der Wettbewerb verlängert. Einzelteilnehmer haben sogar die Chance, bis Mitte Januar 2020 ihr Ticket für das Event in der Vigozone-App zu gewinnen.