Advent in Zons : Der Nikolausmarkt lockt mit ausgefallenen Angeboten

Viel zu entdecken gab es beim Nikolausmarkt in Zons für den drei Jahre alten Jan und seine Mutter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Besinnlich, voller Lichter und irgendwie magisch – das ist die Vorweihnachtszeit. So auch am Wochenende in Zons.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

Zudem zog noch der Duft von Flammlachs, Crêpes und Glühwein durch die Straßen der Zollfeste, ein Magnet für die zahlreichen Besucher des Nikolausmarktes der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD). Drohte die besinnliche Stimmung noch am Freitag beim Aufbau der 23 Stände ins Wasser zu fallen, zeigte sich zumindest der Samstag von seiner versöhnlichen Seite. Bei trockenem Wetter und milden Temperaturen ließ es sich in den Höfen der Burg Friedestrom hervorragend bummeln, stöbern und schlemmen.

Im Zentrum des Geschehens eine lauschige Sitzecke unter einem Sonnensegel. Wärme spendeten die knisternden Flammen im Feuerkorb. Aufgebaut hatte das die Zonser Garnison, die die SWD zudem als Torwachen unterstützten und spannende Aktionen für Kinder in petto hatten: Hauptmann von Barrenstein nahm die jungen Marktbesucher mit auf eine „Kinderzeitreise“ durch das Burggelände und stattete sie dazu mit Hellebarden aus. Die Schreibstube und Bogenschießen entführten sie ebenfalls in längst vergangene Zeiten. „Wir haben extra neues Equipment angeschafft, denn neben der Freude steht die Sicherheit bei uns an oberster Stelle“, betonte Wolfgang Göddertz alias Hauptmann von Barrenstein. Die Stände lockten die Besucher mit individuellen Geschenkideen von handgemachten Seifen über Schmuck bis hin zu Hüten. Unter dem Motto „Mut zum Hut“ bot die Dormagenerin Ilse-Marie Röthig selbstgefertigte Unikate für den Kopf. Darüber hinaus konnten die Besucher auch ihre Kinderbücher erstehen: „Der kunterbunte Hund“ sowie ihr Erstlingswerk „Hier kommt Frederik“. Selbst genähte Kleinigkeiten wie Kosmetiktäschchen oder Babykleidung gab es am Stand von Ines Wingens „Kleines Nähgestöber“, Tatjana Mirbach bot farbenprächtige Gartenstecker in verschiedenen Formen und Größen. Alle Hände voll zu tun hatten Wolfgang Armbruster und sein Team von der Brennerei Armbruster. Dort konnten verschiedene Liköre und Brände gekostet und gekauft werden. Dafür war er eigens aus Gengenbach im Schwarzwald nach Zons gekommen und hatte somit die weiteste Anreise.