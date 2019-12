Chempark und Stadt Dormagen : Rezeptbücher und Spenden zur Aktion „Dormagen backt“

Dormagen Die wahrscheinlich süßeste Hilfsaktion Dormagens ist ein voller Erfolg: Mehr als 270 Kuchen wurden bei „Dormagen backt“ für einen guten Zweck in den Ofen geschoben.

(NGZ) Und zwar Kuchen, die vornehmlich nach alten Dormagener Familienrezepten gebacken wurden. Dafür spendete der Chempark Dormagen 5000 Euro an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen.

Den entscheidenden Impuls für die Aktion lieferte eine Fernsehsendung, in der ein Start-up Unternehmen vorgestellt wurde, das Kuchen nach alten Rezepten vermarktet. Diese Idee haben der Chempark Dormagen und das städtische Büro für bürgerschaftliches Engagement aufgegriffen und mit Unterstützung der Freiwilligenagentur des Diakonischen Werkes und der Arbeiterwohlfahrt für die Stadt Dormagen weiterentwickelt. „Mit der Aktion sollte der soziale Aspekt im Mittelpunkt stehen. Wir wollten die Senioren aus dem Stadtgebiet dazu animieren, ihr Wissen weiterzugeben, unternehmerisch tätig zu werden und am Gemeinschaftsleben teilzunehmen“, erläutert Jobst Wierich, Leiter Politik und Bürgerdialog des Chemparks.

Bei Festen und Veranstaltungen wurden die Kuchen für den guten Zweck gebacken. Um den Hobbybäckern die Aktion schmackhaft zu machen, spendete der Chempark pro gebackenen Kuchen 15 Euro, wenn das Rezept mitgeliefert wurde, gab es sogar 30 Euro. So kamen an den 13 Veranstaltungen insgesamt 5000 Euro zusammen sowie ein Backbuch mit mehr als 100 Rezepten. „Das Ergebnis ist typisch für unsere Stadt“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Es gab viele helfende Hände und Unterstützer – und das Ergebnis hat eine nachhaltige Wirkung. Dafür noch mal ein großer Dank an alle Hobbybäcker.“