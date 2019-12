Etatberatungen in Dormagen : Rat schreibt Stadt-Haushalt fort

Etatberatungen in Dormagen

Dormagen Neue Prognosen für die Etats 2021 bis 2023 gehen von weniger Erträgen aus.

Einstimmig hat der Stadtrat den Jahresabschluss 2018 der Stadt Dormagen genehmigt, nachdem eine Prüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss zu keinen Einwendungen geführt hatte. Der Jahresüberschuss für das Vorjahr in Höhe von 1,4 Millionen Euro wird nun der städtischen Ausgleichsrücklage zugeführt.

Neben dem lang diskutierten Stellenplan 2020 ging es in der Ratssitzung am Donnerstagabend auch um die Fortschreibung des Doppelhaushaltes für 2020. Wie Kämmerin Tanja Gaspers bereits im Hauptausschuss erläutert hatte, führen die vorgelegten Ergänzungen nicht zu einem Nachtragshaushalt, sondern schreiben das bereits im Dezember 2018 verabschiedete Zahlenwerk für 2019/20, das als Satzung gilt, nur für die Jahre 2021 bis 2023 fort: „Wir reden nicht über einzelne Haushaltsansätze“, so Tanja Gaspers. „Wir haben im Haushalt nicht viel Luft zum Ausgeben“, sagte sie im Hauptausschuss.