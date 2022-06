Theater am Lise-Meitner-Gymnasium Anrath : Schüler bringen Komödie auf die Bühne

Willich Schüler des Literaturkurses am Lise-Meitner-Gymnasium präsentieren am 10. und 11. Juni die Krimikomödie „Entführung auf Umwegen“ im Forum der Schule. Worauf die Regie bei den letzten Proben vor der Premiere achtet.

Auf der Bühne leuchten grüne Strahler auf und lassen die breite weiße, teils geraffte Gardine, die eben noch eine Wohnzimmerfenster-Dekoration war, wie einen Tannenwald wirken. „Das war ganz schön kniffelig, dass wir dieses Bühnenbild so hingekriegt haben. Wir verwandeln das Wohnzimmer dank des grünen Lichts von unten und oben innerhalb von Sekunden in einen Tannenwald. Für einen Umbau komplett mit Bäumen würde die Zeit nicht reichen. Wir stellen lediglich noch ein paar Tannen hinzu und haben eine perfekte Waldillusion“, sagt Beate Krempe, die gerade den eigens gebauten mobilen Foodtruck von einer Bühnenseite auf die andere schiebt.

Spenden Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. Erlöse fließen in das nächste Literaturkursprojekt sowie an den Kinderschutzbund Willich.

Termine Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, jeweils 19 Uhr, führt der Literaturkurs der Oberstufe des Lise-Meitner-Gymnasiums, unterstützt von der Theater-AG, das Theaterstück „Entführung auf Umwegen“ im Forum des Gymnasiums, Hausbroicherstraße 40 in Anrath, auf.

Letzte Absprachen mit der Technik im hinteren Bereich des Forums, dann ist es so weit. „Wir zählen runter“, gibt Tendyck vor. Durch das Forum schallt es mehrstimmig: „Fünf, vier, drei, zwei, eins, los“. Kaum ist die Ansage verklungen, ertönt laute Musik – und Jan-Hendrik in der Rolle des Familienvaters Reinhard marschiert mit Aktentasche in der Hand und Sonnenbrille auf der Nase in Richtung Bühne, wo seine Frau Sabine, gespielt von Mara, im heimatlichen Wohnzimmer mit dem Putzen beschäftigt ist.