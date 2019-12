Hilfe für Behinderte in Dormagen : Auszeichnungen für cbf-Leiterinnen

Hilfe für Behinderte in Dormagen

Horrem Ingrid Klein und Annemarie Engels bei der Weihnachtsfeier geehrt.

„Es ist gut, dass es Menschen gibt, die anderen helfen“, wies Bürgermeister Erik Lierenfeld darauf hin, dass „jedes gelöste Problem einfach ist“. Da Menschen mit Behinderung besonders auf Hilfe angewiesen sind, hat sich 1975 der cbf gegründet, allerdings nicht als Behinderten-Verein, sondern als Verein, in dem Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsam arbeiten, sich unterstützen und helfen. „Sie arbeiten am Ziel, das für uns als Gesellschaft wichtig ist: Integration“, betonte der Bürgermeister, dass sie „noch keine Selbstverständlichkeit“ sei.

Stellvertretend für die 250 Mitglieder bedankte sich Lierenfeld bei den beiden Vorsitzenden, deren Einsatz er besonders würdigte: Ingrid Klein, die seit 1992 Mitglied des cbf ist, wirkt seit zwölf Jahren als Vorsitzende, nachdem dieser Posten zwei Jahre vakant war. Sie erhielt die Silberne Ehrennadel der Stadt Dormagen, wozu alle Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates einstimmig zugestimmt hatten. Annemarie Engels, die seit 40 Jahren Mitglied ist, arbeitet seit sechs Jahren als stellvertretende Vorsitzende. Sie erhielt die Goldene Münze der Stadt, die höchste Auszeichnung, die der Bürgermeister selbst vergeben kann. „Das ist hoffentlich ein Ansporn für Sie beide, Ihre vielfältigen Aktivitäten fortzuführen“, so Lierenfeld. Denn mit Trödelmarkt, Basar, Fischessen und anderen Treffen bieten sich nicht nur konkrete Hilfe, sondern „schaffen auch vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches“, so Lierenfeld, der auch an den Fahrdienst des cbf erinnerte, mit dem Rollstuhlfahrer transportiert werden.