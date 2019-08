Chempark Dormagen : Umfrage: Covestro liegt als Arbeitgeber vorne

Dormagen Führungskräfte bewerten deutsche Chemie-Unternehmen. Bayer rutscht ab.

Der Werkstoffhersteller Covestro belegt zum zweiten Mal hintereinander die Top-Position in einem Branchenranking. Der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie (VAA) hatte seine Mitglieder nach der Befindlichkeit und der Personalpolitik ihrer Unternehmen gefragt. Die Führungskräfte der größten Chemie- und Pharmafirmen in Deutschland konnten Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) vergeben. Die Führungskräfte von Covestro bewerteten die Personalpolitik ihres Unternehmens mit 2,19 überdurchschnittlich gut. Bergab ging es hingegen für Bayer: Nach Platz fünf im Vorjahr werteten die befragten Führungskräfte ihren Arbeitgeber runter auf Rang zwölf (Note 3,06). Das ebenfalls zum Chempark gehörende Unternehmen Lanxess landete auf Platz sechs (Vorjahr: elf).

„Die deutsche Chemieindustrie hängt stark an der Auslandsnachfrage und erlebt deshalb durch die schwächelnde Weltkonjunktur derzeit einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang“, so Rainer Nachtrab, Vorsitzender des VAA. „Die Führungskräfte in den Chemie- und Pharmaunternehmen lassen sich von solchen konjunkturellen Schwankungen aber nicht aus der Ruhe bringen und das spiegelt das insgesamt konstante Stimmungsbild wider.“ Große Zufriedenheit herrscht natürlich bei Covestro: „Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz und Identifikation mit dem Unternehmen sind Grundvoraussetzungen für langfristig motivierte, engagierte Mitarbeiter“, erklärte Thomas Toepfer, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor bei Covestro. „Gerade daher freut es mich besonders, ein so tolles Feedback auch offiziell durch diese Ergebnisse bestätigt zu sehen.“