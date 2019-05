Unternehmen in Dormagen : Chemie wirbt für die Europawahl

Dormagen Chempark-Unternehmen rufen dazu auf, am Sonntag abzustimmen.

Matthias Zachert, Chef des auch im Chempark Dormagen beheimateten Chemiekonzerns Lanxess, hat in dieser Woche bei der Hauptversammlung vor rund 1100 Aktionären zur Teilnahme an der am Sonntag stattfindenden Europawahl aufgerufen. Europa sei in Gefahr, betonte Zachert und nannte als warnendes Beispiel den bevorstehenden Brexit. Der sei ein Projekt ohne Gewinner, urteilte er. Für Lanxess selbst hätte ein auseinanderbrechendes Europa fatale Folgen. 3,1 Milliarden Umsatz machte der Konzern 2018 in Europa, wo er rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt.