Musical in Dormagen : Mit dem Leibniz-Gymnasium durchs All

Mit dem Leibniz-Gymnasium durchs All

Musical in Dormagen

Tolle Darsteller, klasse Kostüme: Die Musical-Aufführung am Leibniz-Gymnasium war ein Erlebnis. Foto: Georg Salzburg(salz)

Hackenbroich Abenteuer, Freundschaft, Teamgeist: Neues Schüler-Musical in Hackenbroich bekommt viel Applaus.

Fremde Planeten bereisen, mit Space-Shuttles den Weltraum erkunden, Sternschnuppen aus der Nähe sehen – auf der Bühne des Leibniz-Gymnasiums wurden solche Träume wahr. Am Mittwoch und Donnerstag war dort das Musical „Ufo – Kein Wunsch ist schnuppe“ zu sehen. Die Musical-AG führte gemeinsam mit der Jazz-Combo der Schule (Leitung: Bernhard Große-Schware) ein spannendes Stück auf, in dem es um Abenteuerlust, Freundschaft, Sternschnuppen und die Erfüllung von Wünschen geht.

Im Jahr 2164 beschließen die fünf Freunde Lena (Kim A. Saalem), Lincoln (Jan Gremer), Alan (Max Lampert), Anna (Hanna Wolf) und Emma (Luisa Samusch), einen Ausflug zur Raumstation „Overfly Two“ zu unternehmen. Dort erwartet sie ein tolles Programm: Die spacigen Stewardessen Beritina (Kiara Stein) und Dyliana (Jette Juschka) versprechen jede Menge Spaß und Action. Als besondere Attraktion gibt es „Spacescooter“, mit denen die Touristen selbst durchs All fliegen können. Bei einem Trip mit diesen Miniraumschiffen entfernen sich die Freunde immer weiter von der Raumstation, geraten in einen Meteoritenhagel (Paulina Meske, Lysanne Lasar und Vivienne Ackermann) und landen schließlich auf der Rückseite des Mondes. Mit Hilfe der Sternschnuppensammlerin (Helen Halasz), Freundin Lisa, die auf der Erde geblieben ist (Daniela Reckziegel) und Indianerin Jane (Sophie Wolf) finden die Freunde wieder nach Hause. Denn: Wenn man fest an seine Träume glaubt, kann man viel erreichen. Das Publikum hat diese Botschaft klar erreicht.