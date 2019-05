Autodiebstahl in Delhoven : Schwarzer Mercedes in Delhoven gestohlen

Delhoven (NGZ) In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, waren bislang unbekannte Autodiebe an der Sophie-Scholl-Straße in Delhoven aktiv. Die Täter entwendeten eine schwarze Mercedes C-Klasse.

