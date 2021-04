Technologiefirma : Asahi Kasei verlässt den Chempark Dormagen

Dormagen Die Technologiefirma siedelt in die Landeshauptstadt Düsseldorf um. Dort will sie ihre Aktivitäten im Bereich Automotive weiter ausbauen.

Der Umzug hatte einen längeren Vorlauf. Am 16. November 2020 hatte Asahi Kasei Europe den Bürobetrieb an seinem neuen Standort im Düsseldorfer Hafen auf. Jetzt folgte auch der Umzug des Asahi Kasei Europe R&D Center aus Dormagen an den neuen Standort. Durch die Bündelung von Vertrieb, Marketing und Forschung will das japanische Technologieunternehmen seine Aktivitäten im Bereich Automotive weiter ausbauen.