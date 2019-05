Begegnung in Dormagen : Fastenbrechen führt Kulturen zusammen

Hackenbroich Am Donnerstag feierten Muslime und Christen das Iftar, das abendliche Festmahl im Ramadan, im Bürgerhaus. Erst als die Sonne unterging, wurde das Buffet eröffnet. Auch der Vize-Bürgermeister schaute vorbei.

Über 100 Gäste warten geduldig auf diesen Moment. Sie haben sich am Donnerstagabend im Bürgerhaus versammelt, um gemeinsam „Iftar“, das abendliche Festmahl im Ramadan, zu zelebrieren. „Vor drei Jahren waren wir mit 40 Personen in der Christuskirche, letztes Jahr dann schon 70 in der Schule am Chorbusch“, skizziert die städtische Gleichstellungsbeauftragte Anja Hain die rasante Entwicklung des gemeinsamen Fastenmahls, zu dem der Verein „Puzzle-Frauen“ - sie puzzlen Kulturen aneinander - gemeinsam mit der Stadt Dormagen und weiteren Akteuren einlädt. Der Saal ist heute passenderweise geschmückt mit Bildern von Christiane Alban, die auf Leinwand Szenen ihrer Orientreisen festgehalten hat. Die Tische sind festlich geschmückt. Gemeinsam Essen verbindet, über alle Kulturen und Nationalitäten hinweg.