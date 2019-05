Mädchen aus Dormagen : 13-jährige Chantal wird vermisst

Dormagen/Grevenbroich Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Chantal R. aus Dormagen vermisst. Das Mädchen hat, nach Angaben der Mutter, unter anderem einen Bekanntenkreis in Grevenbroich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Chantal R. verließ am Dienstag (14.Mai) gegen 7 Uhr ihr Zuhause in Dormagen-Horrem und machte sich auf den Weg zur Schule. Das teilt die Polizei mit.Inzwischen sei bekannt, dass sie seit Dienstag nicht mehr am Unterricht teilgenommen hat.