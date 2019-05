Marketingaktion für Dormagen : Dormagen-Becher soll Müll vermeiden

Einweg-Kaffeebecher und Plastikschalen verschmutzen die Umwelt, wie hier in Berlin. In Dormagen soll nun ein Mehrweg-Becher das Problem wenigstens zum Teil lösen. Foto: dpa/Gregor Fischer

Dormagen Erst sollte es ein Pfandsystem werden, jetzt setzt die Stadt auch auf Marketing. Bald soll es den wiederverwendbaren Coffee-To-Go-Becher in den Rathausplatz-Cafés geben. Den Zuschlag für die Produktion bekam eine Firma aus Aachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Alexander Triesch Von Alexander Triesch Autorendetails aufklappen Alexander Triesch (atrie) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Die Pläne für die städtischen Mehrweg-Becher schreiten voran. In den kommenden Monaten sollen 600 wiederbefüllbare Kaffeebecher mit dem Logo der Stadt Dormagen an Gastronomen und Stadtmarketing verteilt werden. Produzieren wird sie die Aachener Firma „Cup Cycle“. Den Zuschlag hat der Stadtrat jetzt bestätigt. Anders als vor zwei Jahren von Linken, Grünen und Piraten vorgeschlagen, wird das Bechersystem nun auch zu Marketingzwecken eingeführt, und nicht vordergründig der Umwelt zu Liebe.

Wie die Becher genau aussehen werden, ist bislang nicht endgültig entschieden. Die Verwaltung hat dazu drei Entwürfe vorgestellt. Sicher ist, dass die Becher mit dem Logo der Stadt bedruckt werden. Unklar ist noch, ob das Logo bunt, schwarz-weiß oder nur weiß wird. Auch über Preis und den Rabatt, den Kunden mit einem Becher in Cafés und Gaststätten erhalten, wird noch in den nächsten Wochen diskutiert. Einige Becher sollen wohl auch bei bestimmten Aktionen kostenlos unter den Dormagenern verteilt werden. „Wir sind zuversichtlich, dass die Becher allerspätestens bis zum Herbst in den Cafés stehen“, sagt ein Sprecher der Stadt.

Info Das Modell Freiburg und wie es funktioniert Seit 2016 können Kunden in mehr als 100 Cafés und Restaurants gegen einen Euro Pfand den „FreiburgCup“ aus recyclingfähigem Kunststoff erwerben. Die großen Imbissketten beteiligen sich nicht am Konzept. Den Becher nutzen in Freiburg überwiegend Studenten.

500 Becher werden an die Rathaus-Gastronomen Bellini, Lemke, Ratskeller, Paparazzi und Adami verteilt. die restlichen 100 will die SWD als Werbemittel einsetzen. Sie sollen die Dormagener für das Thema Umweltschutz sensibilisieren. Christopher Prömpler, Inhaber des Ratskellers, sagt: „Wir wollen nicht so viel Plastikmüll produzieren, deswegen machen wir gerne bei der Aktion mit.“ Zum Preis der Becher will sich Prömpler noch mit den anderen Gastronomen abstimmen. Die Becher sollen in jedem Lokal gleich viel kosten, auch beim Rabatt planen die Gastronomen zusammen. Es gibt Vorschläge, wonach die Kunden 30 Cent sparen sollen, wenn sie den Mehrwegbecher mitbringen. Erste Überlegungen sahen acht Euro Verkaufspreis pro Becher vor.

In den vergangenen Monaten geriet das Konzept Mehrwegbecher immer wieder in die Kritik. Die Gastronomen sollen anfangs, so hieß es im Stadtrat, kein Interesse an den Plänen gehabt haben. Frank Lemke, Inhaber des gleichnamigen Cafés, stellte dann klar, die Stadt sei viel zu spät auf die Betreiber zugegangen. Diese hätten schon längst eigene Becher angeschafft – und schon dort sei die Nachfrage recht übersichtlich. Am Ende ließen sich fünf Gastronomen doch überzeugen. Im Zentrum steht jetzt eine Kampagne für die Stadt. Der Becher soll nicht mehr nur Teil eines Pfandsystems sein, sondern auch Dormagen als Marke stärken. Andere Cafés und Restaurants schlugen das Angebot dennoch aus oder haben sich noch nicht endgültig für oder gegen das Konzept entschieden. Dazu gehören die Bäckereiketten Kraus und Backwerk sowie das Fast-Food-Restaurant McDonalds.