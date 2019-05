Aktion junger Katholiken : Hackenbroichs Messdiener untersuchen die Barrierefreiheit

Hackenbroich Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel!“ steht die noch bis Sonntag laufende Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mit der „die Welt ein Stück besser“ gemacht werden soll.

In Hackenbroich beteiligen sich die Messdiener der katholischen Gemeinde St. Katharina mit einem ungewöhnlichen Beitrag hieran. In Rollstühlen erkunden die Kinder und Jugendlichen aus völlig ungewohnter Perspektive ihren Ort: Dies nicht allein, um zu versuchen, ihn mit den Augen derjenigen zu sehen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sondern um Hackenbroichs öffentlichen Raum so intensiv wie möglich auf seine Barrierefreiheit hin zu testen.